НАШ ШОУБИЗ
16:37, 24 ноября 2023
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Мошенники «развели» звезду «Дома-2» на пять млн рублей

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук отдала пять млн рублей лже-инвесторам.

Мошенники «развели» звезду «Дома-2» на пять млн рублей

© Freepik.com

Бывшую звезду «Дома-2», блогера Ирину Пинчук обманули лже-инвесторы. Девушка отдала им пять млн рублей.

Год назад экс-участница шоу списалась с неизвестной девушкой в мессенджере. Та предложила звезде вложить инвестировать деньги под 20% годовых. Блогер не поинтересовалась, куда именно она отправляет средства и «повелась» на уловки мошенников, пишет Telegram-канал «112».

Пинчук принесла наличными пять миллионов рублей и передала их в одном из кафе на Арбате. Год она ждала обещанных дивидендов, но свой миллион она так и не получила. Осознав, что она стала жертвой мошенников, блогер пошла в полицию. Правоохранители ищут обманщиков, но пока безрезультатно.

Ранее в Санкт-Петербурге мошенники вынудили блокадницу продать квартиру и передать им деньги. Доверчивая женщина лишилась 12 млн рублей.

Также мы писали, что бывшая солистка Московского балета на льду Галина Бескина стала жертвой мошенников. Она отдала им 800 тысяч рублей.

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