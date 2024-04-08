Мошенники «развели» Павла Деревянко на 300 тысяч рублей

Мошенники «развели» актера Павла Деревянко со взломанного аккаунта знакомого в Telegram. Он перевел аферистам 300 тысяч рублей.

Как пишет Telegram-канал РЕН ТВ, когда актер находился в Санкт-Петербурге, ему написал «знакомый». Он попросил у Деревянко 300 тысяч рублей в долг. По доброте душевной, Павел выполнил условия мошенника.

Спустя час, «друг» написал ему вновь и попросил еще 250 тысяч рублей. Тогда Деревянко понял, что это был мошенник.

Актер позвонил в банк, чтобы сообщить о случившемся. Сотрудники финансовой организации сказали ему, что перевод был заблокирован. Тогда Деревянко обратился в полицию.

Павел Деревянко является одним из самых популярных актеров в стране. Он всегда снимается в крупных проектах с высоким рейтингом. В его фильмографии есть сериал «Беспринципные», который принес ему славу и большие деньги. По словам Павла, только после выхода сериала он смог купить себе жилье.

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