«Только 3 года назад появилось жилье»: Деревянко заговорил про заработок в кино

Павел Деревянко купил жилье в Москве 3 года назад после сериала «Беспринципные». Об этом сообщает Вокруг.ТВ.

Павел Деревянко является одним из самых популярных актеров в стране. Он всегда снимается в крупных проектах с высоким рейтингом. В его фильмографии есть сериал «Беспринципные», который принес ему славу и большие деньги. По словам Павла, только после выхода сериала он смог купить себе жилье.

«После «Домашнего ареста» прибавилось любви народа, а гонорары выросли после «Беспринципных». У меня только 3 года назад появилось жилье в Москве», — высказался актер.

Также Деревянко рассказал о переменах в личной жизни. Не так давно артист представил публике новую возлюбленную. Речь идет про Зою Фуць. Павел не скрывает, что счастлив в этих отношениях, однако про брак он пока не думает.

«Мы так далеко не заглядываем. Как говорится, хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах», — резюмировал артист.

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