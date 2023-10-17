Мошенники развели экс-супруга Ксении Бородиной на несколько десятков миллионов

Экс-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров попал в ловушку мошенников и потерял почти 74 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Super.

В 2021 году бизнесмен дал взаймы миллион долларов уроженцам Баку. Деньги должны были пойти на строительство развлекательного заведения в Москве.

Должники обещали вернуть все средства до мая 2022 года, однако они обманули Курбана Омарова. По данным источника, долг с процентами составил около 74 миллионов рублей. Более того, аферисты начали присылать бизнесмену угрозы.

Бывший избранник Бородиной намерен решать вопрос с мошенниками через суд.

Похожий случай произошел недавно с юмористом Романом Ханом. Комик отдал преступникам 167 тысяч рублей, думая, что заплатил за путевку. На фейкового менеджера по туризму он наткнулся в соцсетях.

Ранее мы писали, что Дана Борисова рассказала, как родители применяли по отношению к ней телесные наказания. Так, однажды ее избили розгами за то, что девочка отказалась надевать платье, купленное ко Дню знаний.