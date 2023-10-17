«Избили и мама, и папа»: Дана Борисова призналась, что родители применяли к ней телесные наказания

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что в детстве ее родители использовали телесные наказания. Однажды девочку избили розгами за отказ надевать купленное на День знаний платье.

Подробности сообщает Пятый канал.

По словам Борисовой, родители применяли такой вид наказаний, если, по их мнению, дочь совершила серьезный проступок. Телеведущая считает, что была почти примерным ребенком, хотя при этом ей оказывалось непросто найти язык с родителями.

Борисова вспомнила, как однажды родители купили на 1 сентября «уродское и дешевое платье» для школы. Она отказалась в нем идти, за что была наказана.

«И я помню, что меня избили, и мама, и папа… Специально пошли, нашли такую ветку длинную, очистили ее, и вот этими розгами меня били прям сзади, прямо поперек от спины к ногам за эту школьную форму», - вспомнила Борисова.

Недавно знаменитость поделилась фактами из личной жизни. Оказалось, что Борисова сделала 9 абортов от женатых мужчин. Звезду привлекало в общении с ними финансовое содержание. За это звезда расплачивалась тем, что до 30 лет сделала несколько абортов – по признанию Борисовой, она осознанно не хотела рожать. Один из ухажеров уговаривал ведущую сохранить малыша, но она не послушала.