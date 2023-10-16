Популярный комик и актер отдал мошенникам 167 тысяч рублей, покупая путевку

Желающий отдохнуть комик Роман Хан отдал мошенникам 167 тысяч рублей. Артист нашел менеджера по туризму в соцсетях и заплатил за фейковую путевку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, в начале октября мужчина захотел устроить себе отпуск и нашел в соцсетях группу, где предлагалось купить туристические путевки. Он выбрал менеджера и написал в мессенджере, где договорился об интересном варианте и перечислил аванс. Представившаяся менеджером девушка прислала Роману подтверждающие документы, и он отправил оставшуюся сумму.

После этого «сотрудница» пропала и перестала отвечать на звонки. Хан понял, что его развели мошенники. Мужчина обратился с заявлением в полицию. На данный момент правоохранители ищут девушку, которая представилась менеджером, и ее возможных сообщников.

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