Мошенники продали Ляйсан Утяшевой поддельные духи на 86 тысяч рублей. Об этом сообщает mk.ru.

Как сообщают журналисты, накануне к директору телеведущей Ляйсан Утяшевой обратились представители якобы крупного торгового дома. Они предложили купить у них за бесценок набор дорогих духов — скидки мошенники объясняли тем, что товар не был распродан и сейчас реализуется по акции.

В итоге Утяшева перевела 86,5 тысяч рублей за духи Chanel, Tom Ford Black Orchid, Clive Christian Jump Up and Kiss Me Hedonistic. Курьер доставил заказ, однако когда жена Павла Воли открыла заветную коробку, выяснилось, что парфюм оказался подделкой.

В результате Утяшева пожаловалась на мошенников в полицию. Сообщается, что сначала аферисты хотели вернуть деньги знаменитости, однако позже они перестали выходить на связь.

