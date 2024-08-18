«Просто человек идиот»: Кушанашвили раскритиковал обманутую мошенниками Ларису Долину

Лариса Долина стала самой обсуждаемой персоной последней недели. В квартиру звезды ломились неизвестные люди, утверждавшие, что теперь это их собственность. Народная артистка действительно продала жилье и, вдобавок ко всему, перевела деньги мошенникам. Журналист Отар Кушанашвили не стал жалеть исполнительницу хита «Погода в доме» и резко высказался об ее действиях.

Публицист считает, что знаменитость сама виновата в случившемся. Мошенники выманивали у нее деньги достаточно долго, но победительница шоу «Три аккорда» так и не заметила подвоха.

«Ну просто человек идиот. История про идиотов длилась с апреля по июль. То есть человеку не пришло в голову, что его обманывают», — сказал Кушанашвили в эфире YouTube-канала «Каково?!».

Журналист назвал Долину хорошей певицей, но он недоумевает, как артистка так легко отдала деньги мошенникам. Также ему непонятны способы, которыми аферисты пользовались, чтобы убедить исполнительницу.

Недавно у Кушанашвили обнаружили рак кишечника. Журналисту сделали операцию, а на данный момент он проходит химиотерапию. Отар предположил, что певица может выделить ему средства на лечение, поскольку артистка, по его мнению, легко отдает деньги.

Напомним, 20 июня Кушанашвили попал в больницу в Красногорске. Врачи обнаружили у него острую непроходимость кишечника, а после нашли рак. Когда звезда вышел на связь с поклонниками, то сообщил жуткие детали госпитализации. По его словам, он пережил две клинические смерти, но так просто не сдастся. 13 июля его выписали и направили на амбулаторное лечение перед курсом химиотерапии.

Ранее Отар Кушанашвили уличил вновь женившегося Гарика Харламова во лжи.