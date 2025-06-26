Мошенники обманули поклонников Сарика Андреасяна: подробности

Поклонники Сарика Андреасяна стали жертвами мошенников. Аферисты использовали искусственный интеллект, чтобы подделать голос режиссера.

Поддельные сообщения, в том числе голосовые, рассылаются от имени самого Андреасяна. Мошенники умело имитируют голос и стиль общения, чтобы выманить деньги или личную информацию, сообщается в аккаунте кинокомпании братьев Андреасян.

Представители кинокомпании отметили, что режиссер никогда не просит деньги у подписчиков и друзей через мессенджеры. Все официальные сообщения публикуются только в проверенных аккаунтах.

«Будьте бдительны и не переходите по подозрительным ссылкам, даже если вам кажется, что пишет „сам Сарик“», — сказано в сообщении.

В мае режиссер и его супруга, актриса Лиза Моряк стали родителями во второй раз. У них родилась дочь, которую назвали редким именем Шарлиз.

Также недавно Андреасян признался, что не получает денег от государства для своих кинопроектов около восьми лет.