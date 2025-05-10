Лиза Моряк и Сарик Андреасян стали родителями во второй раз и раскрыли имя дочери

Актриса Лиза Моряк и режиссер Сарик Андреасян поделились радостным событием с поклонниками. Днем 10 мая супруги стали родителями во второй раз.

Утром в своем Telegram-канале звезда фильма «Онегин» сообщила, что у нее начались схватки. После этого жена Андреасяна попросила у мужа микроавтобус и отправилась в роддом.

Уже через несколько часов Лиза вновь вышла на связь и рассказала о появлении на свет дочери весом 3340 килограмма и ростом 51 сантиметр.

«Ее зовут Шарлиз, и она наша дочь. В 7.42 утра 10.05.2025 она стремительно и одновременно спокойно появилась на свет. С момента нашего прибытия в больницу и до появления ребенка прошло всего полтора часа», - разоткровенничалась Моряк.

Актриса также призналась, что во время родов рядом был Сарик. Муж крепко держал жену за руку и поддерживал морально.

«Когда зашла в родблок - я уже ни стоять не могла, ни сидеть. Сарику было смешно, а мне очень плохо», - заключила актриса.

Ранее 29-летняя жена Сарика Андреасяна рассчитывала, что наследница должна появиться на свет в День Победы. Чтобы роды начались в нужную дату, Моряк решила не соблюдать постельный режим и отправилась кататься на арендованном электросамокате.