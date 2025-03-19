Андреасян признался, что не получает денег от государства для своих кинопроектов

Режиссер Сарик Андреасян рассказал, что не получает денег от государства для своих кинопроектов около восьми лет. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Денег мы не получаем от государства около восьми лет! Мне было отказано в поддержке абсолютно всех проектов», — поделился постановщик.

На прошлой неделе депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал Минкульт пересмотреть целесообразность финансирования картин Сарика Андреасяна. Парламентарий обратил внимание, что за последние 10 лет кинематографист получил из госбюджета РФ 590 млн рублей, из которых 415 млн — субсидии, а 175 млн — возвратные средства Фонду кино.

Кроме того, Гусев напомнил о недавнем скандале в московском киноколледже, где Андреасян раскритиковал творчество Тарковского, используя нецензурную брань в разговоре со студентами. Депутат подчеркнул, что подобное поведение не соответствует статусу деятеля, получающего государственную поддержку. Заявления Андреасяна могут негативно сказаться на профессиональном становлении молодежи, добавил он.

Позднее «Ветераны России» потребовали депортировать Сарика Андреасяна из РФ.