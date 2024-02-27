«Вы думаете это легко?»: 16-летняя дочь Панина* с трудом варит кашу дома, пока отец пытается покорить Голливуд

Актер Алексей Панин* (признан иноагентом на территории России) перебрался Соединенные Штаты вместе с 16-летней дочерью. Не так давно девушка рассказала, как ей живется в Америке. По словам Анны, ей нравится в США, но при этом она время от времени сталкивается с некоторыми трудностями.

Дочь российского актера, который выбрал своей целью покорение Голливуда, обсудила со своими подписчиками в социальных сетях тему готовки. Анна впервые сварила кашу и заявила, что это было очень не просто.

«Я первый раз в жизни варила кашу. Этим надо поделиться. Вы думаете это легко? Да ты пока эту пенку с молока уберешь, уже с ума сойдешь. Понимаете? Я вот так не ела с класса третьего. Я сейчас, если что, в пятом. Я счастлива», — поведала девушка.

Ранее Панина* заочно арестовали в России по делу о призывах к терроризму. Соответсвующее постановление вынес Гагаринский суд Москвы.

*признан иноагентом на территории России