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Опубликовано 27 февраля 2024, 16:46
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«Вы думаете это легко?»: 16-летняя дочь Панина* с трудом варит кашу дома, пока отец пытается покорить Голливуд

16-летняя дочь Алексея Панина* рассказала, как ей тяжело приходится в США .
«Вы думаете это легко?»: 16-летняя дочь Панина* с трудом варит кашу дома, пока отец пытается покорить Голливуд

© Starface.ru

Актер Алексей Панин* (признан иноагентом на территории России) перебрался Соединенные Штаты вместе с 16-летней дочерью. Не так давно девушка рассказала, как ей живется в Америке. По словам Анны, ей нравится в США, но при этом она время от времени сталкивается с некоторыми трудностями.

Дочь российского актера, который выбрал своей целью покорение Голливуда, обсудила со своими подписчиками в социальных сетях тему готовки. Анна впервые сварила кашу и заявила, что это было очень не просто.

«Я первый раз в жизни варила кашу. Этим надо поделиться. Вы думаете это легко? Да ты пока эту пенку с молока уберешь, уже с ума сойдешь. Понимаете? Я вот так не ела с класса третьего. Я сейчас, если что, в пятом. Я счастлива», — поведала девушка.

Ранее Панина* заочно арестовали в России по делу о призывах к терроризму. Соответсвующее постановление вынес Гагаринский суд Москвы.

*признан иноагентом на территории России

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Панин
дочь