Мосгорсуд оставил за Ларисой Долиной право собственности на ее квартиру. Об этом сообщает РИА Новости.

Мосгорсуд отклонил жалобу Полины Лурье на решение о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры Ларисы Долиной. Представители Полины подтвердили журналистам решение суда.

Напомним, Долина оказалась жертвой мошенников, а на ее квартиру, ставшую предметом аферы, был наложен арест. Она заявляла, что согласилась на сделку, попав под влияние злоумышленников, которые под предлогом сохранения денег уговорили певицу их перевести на «безопасные» счета.

Ей был нанесен ущерб на сумму, превышающую 200 млн.

Полина Лурье приобрела квартиру Долиной. Однако суд прекратил ее право собственности на имущество, ставшее предметом аферы.

