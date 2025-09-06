«Стирают все диалоги из мессенджеров»: друзья Долиной с Украины отвернулись от певицы с начала СВО

Певица Лариса Долина рассказала, что практически все друзья с Украины разорвали с ней связи после начала СВО. Об этом народная артистка рассказала в эфире программы «Секрет на миллион».

Родители Долины родились в Одессе. В этом городе певица провела все детство и юность. Исполнительница хита «Погода в доме» призналась, что давно не ездила на Украину, хотя до 2014 года бывала там практически каждый год.

В Одессе за могилами родителей Долиной, как призналась певица, ухаживают две ее близкие подруги. Женщины не прекратили общение, но стирают все диалоги в мессенджерах ради безопасности.

«Они очень сильно рискуют, когда мы переписываемся. И, как правило, стирают все диалоги из мессенджеров. Но благодаря им, я спокойна, что могилы родителей в порядке», — поведала звезда.

Знаменитость отметила, что практически все знакомые с Одессы разорвали с ней связи после начала спецоперации на Украине. Долина называет это «горестью, несправедливостью». Артистке обидно, что те, с кем она выросла, ходила в школу, играла во дворе, отвернулись от нее: с одной женщиной Лариса Александровна дружила 45 лет, но с 2022 года подруга разорвала полностью отношения со знаменитостью.

Напомним, 10 сентября Ларисе Долиной исполнится 70 лет. Юбилей звезда решила отметить на сцене Кремля.