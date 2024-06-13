Моргенштерн* выразил благодарность за закрытие ему въезда в ОАЭ

Популярный рэпер Моргенштерн* (признан иностранным агентом на территории РФ) рассказал, что его выгнали из Объединенных Арабских Эмиратов из-за того, что на него затаил «злобу один из правителей» страны. Об этом он заявил в интервью, опубликованном на YouTube-канале «ВПИСКА».

«За что? Я не знаю, мне не сказали», — высказался музыкант.

В то же время исполнитель поблагодарил судьбу за то, что он был вынужден уехать из ОАЭ. Рэпер уточнил, что в Дубае у него была стагнация – находясь там, Моргенштерн* стоял на месте и злоупотреблял алкоголем. Он добавил, что в ОАЭ стал отвыкать от «человеческой жизни».

Кроме того, артист отметил, что результатом неправильного образа жизни стали появившиеся у него панические атаки. Он добавил, что решение властей ОАЭ не связано с его интервью Ксении Собчак.

Ранее Моргенштерн* признался, что не вернется в Россию из-за страха тюрьмы.

Также певица Анна Семенович рассказала о своем похищении.

*(признан иностранным агентом на территории РФ)