«Если они захотят, я сяду»: Моргенштерн* объяснил, почему не вернется в Россию

Популярный рэпер Моргенштерн* (признан иностранным агентом на территории РФ) признался, что не планирует возвращаться в Россию. Об этом он заявил в интервью, опубликованном на YouTube-канале «ВПИСКА».

«Народ в России меня любит. Меня не любят несколько людей из власти. Не понимаю, за что до сих пор. Есть злыдни, которые сидят и точечно меня ненавидят. Но они настолько весомые, что если они захотят, я сяду в России», — поделился артист.

При этом исполнитель рассказал, что хотел бы встретиться со своей бабушкой и посетить родную Уфу. В Москву знаменитость не желает возвращаться из-за «шоу-бизнеса и передвижений с охранниками 24 на 7». Рэпер добавил, что, будучи в России, ему нравилась жизнь в столице, однако после эмиграции его мнение изменилось.

Кроме того, Моргенштерн* уточнил, что в РФ он больше не зарабатывает, однако большая часть его аудитории до сих пор состоит из россиян.

Ранее Моргенштерн* назвал блогершу Лизу Василенко будущей матерью своих детей.

Также певица Анна Седокова призналась, что была на грани развода с Янисом Тиммой.

*(признан иностранным агентом на территории РФ)