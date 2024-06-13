«Это было ужасно»: Анна Семенович вспомнила о своем похищении

Как рассказала артистка, инцидент произошел во время ее первого похода в ночной клуб в 17-летнем возрасте.

«К нам подъехала машина большая, серебристая. Из нее вышло много крупных мужчин, и нас просто силой затащили в машину и куда-то повезли. Мы, естественно, начали кричать, сопротивляться. Нам угрожали оружием. Это было ужасно. У меня просто рухнул весь мир перед глазами. Моя подруга плакала, я пыталась как-то убежать», - поделилась Семенович.

Будущая знаменитость и ее подруга уже мысленно готовились к наихудшему исходу, когда автомобиль бандитов внезапно остановила полиция. В итоге девушек освободили, а их похитителей арестовали.

«Я просто бросилась на шею милиционеру и благодарила всячески его. Нам действительно повезло», - заключила певица.

Ранее Анна Семенович впервые показала жениха, который на 7 лет младше нее.