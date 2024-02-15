Моргенштерн* воссоединился с экс-возлюбленной из Украины

Популярный российский рэпер Моргенштерн* (признан в РФ иностранным агентом) объявил о воссоединении с украинской блогершей и моделью Onlyfans, переехавшей в Россию, Лизой Василенко. Об этом он сообщил в своем микроблоге.

Музыкант разместил серию фотографий с возлюбленной из Таиланда, а также оставил подпись под снимками: «Спасибо, что превращаешь мою жизнь в кино».

Напомним, что после развода с блогершей Диларой Зинатуллиной в 2022 году Моргенштерн* (признан в РФ иностранным агентом) начал встречаться с Василенко. Однако в ноябре минувшего года рэпер сообщил о разрыве с моделью. Расставание с Василенко исполнитель тогда связал со своей неготовностью к серьезным отношениям.

Ранее стало известно, что суд оставил в силе штраф Моргенштерну* (признан иноагентом на территории РФ) из-за нарушения закона об иноагентах.

Также Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что ему закрыли въезд в ОАЭ.

*(признан иноагентом на территории РФ)