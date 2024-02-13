Суд оставил в силе штраф Моргенштерну* из-за нарушения закона об иноагентах

Суд оставил в силе штраф Моргенштерну* (признан иноагентом на территории РФ) из-за нарушения закона об иноагентах. Об этом сообщает aif.ru.

Рэпер пытался оспорить штраф в размере 40 тысяч рублей, который ему назначили ранее из-за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Отмечается, что Московский городской суд оставил постановление Савеловского районного суда города Москвы от 16.11.2023 в силе и отказал в удовлетворении апелляции.

Напомним, ранее Моргенштерну* отказали во въезде в Дубай без объяснения причин. Музыкант рассказал, что в ОАЭ, куда он перебрался жить, у него не было резидентства или ВНЖ. Поэтому ему регулярно приходилось обновлять визу. Когда у рэпера снова подошел к концу срок пребывания, ему отказали в продлении визы.

Ранее мы писали о том, что рэперу Моргенштерну* может грозить депортация из Таиланда в Россию.

*признан иностранным агентом на территории России.