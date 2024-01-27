«Я снова бомж»: рэпера Моргенштерна* выгнали из ОАЭ после интервью с Собчак

Рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) признался, что в очередной раз лишился «дома». Власти ОАЭ запретили ему въезд в страну.

На своем YouTube-канале рэпер рассказал, что он узнал о запрете на въезд в ОАЭ на стойки регистрации на рейс в Таиланде. Официальные причины попадания в стоп-лист Моргенштерну* неизвестны.

Блогер был в недоумении: он не нарушал законов страны и всегда с уважением относился к ее культуре. Также он добавил, что не делал политических заявлений сцены. По его предположению, причиной запрета может быть интервью с Ксенией Собчак, мол «злые» люди увидели, как рэпер хорошо живет и начали ему завидовать.

Между тем, защитник рэпера, адвокат Сергей Жорин уточнил: музыкант стал жертвой доноса в правоохранительные органы ОАЭ. Это произошло действительно после его интервью с Ксенией Собчак.

«Поводом для такой радикальной меры стал донос неизвестного, в кавычках, доброжелателя в правоохранительные органы Дубая», — рассказал он в интервью ТАСС.

Жорин отметил, что данный донос был ложным. Он выразил надежду, что власти ОАЭ с этим разберутся. Шоумен признался, что снова стал бомжом и теперь собирается ехать в США.

Ранее Ксения Собчак призналась, что подружилась с Моргенштерном*. Подробности читайте в этой статье.

*(признан иноагентом на территории РФ)