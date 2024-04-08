Моргенштерн* пообещал помочь пострадавшим от паводка жителям Орска

Российский рэпер Моргенштерн* (признан в РФ иностранным агентом) пообещал помочь жителям Орска, которым затопило дома. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

Музыкант заявил, что в ближайшее время передаст гуманитарную помощь. Он уточнил, что, ее уже начали закупать.

«Орск! Наш фонд уже начал закупать гуманитарную помощь, скоро отправим фуру. Следим за ситуацией», — поделился рэпер.

Помимо этого, Моргенштерн* продолжает оказывать финансовую поддержку пострадавшим при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» и при наводнении в казахстанском городе Костанай.

Напомним, прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Река Урал подтопила город, после чего началась массовая эвакуация людей.

Кто такой Моргенштерн*, в чем его феномен и какое будущее ждет одного из некогда самых популярных артистов страны, читайте в материале сайта «Страсти».

Также продюсер Евгений Бабичев высказался об уехавшем из России Моргенштерне*.

*(признан в РФ иностранным агентом)