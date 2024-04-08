Моргенштерн* пообещал помочь пострадавшим от паводка жителям Орска
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Российский рэпер Моргенштерн* (признан в РФ иностранным агентом) пообещал помочь жителям Орска, которым затопило дома. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.
Музыкант заявил, что в ближайшее время передаст гуманитарную помощь. Он уточнил, что, ее уже начали закупать.
«Орск! Наш фонд уже начал закупать гуманитарную помощь, скоро отправим фуру. Следим за ситуацией», — поделился рэпер.
Помимо этого, Моргенштерн* продолжает оказывать финансовую поддержку пострадавшим при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» и при наводнении в казахстанском городе Костанай.
Напомним, прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Река Урал подтопила город, после чего началась массовая эвакуация людей.
Кто такой Моргенштерн*, в чем его феномен и какое будущее ждет одного из некогда самых популярных артистов страны, читайте в материале сайта «Страсти».
Также продюсер Евгений Бабичев высказался об уехавшем из России Моргенштерне*.
*(признан в РФ иностранным агентом)