«С ним стоит считаться»: Бабичев высказался об уехавшем из РФ Моргенштерне*

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев поделился мнением об уехавшем из России рэпере Моргенштерне* (признан в РФ иностранным агентом). Его слова приводит сайт «Страсти».

«Моргенштерн — это артист абсолютно западной модели продвижения. То есть в Америке и Европе принято, что блогер, заработав лояльную активную аудиторию, желательно порядка нескольких миллионов активных пользователей, впоследствии занимается каким-то творчеством с целью всю эту медийность наработанную превратить в большие деньги, рекламные контракты и так далее. Моргенштерн* как-то сразу принял решение, что это будет музыка», — заявил продюсер.

Как отметил Бабичев, вся карьера исполнителя построена на эпатаже. Критик подчеркнул, что во время своего пребывания в России Моргенштерн* старался регулярно создавать различные инфоповоды. Он добавил, что сейчас музыкант находился бы в «высшей категории артистов», если бы не уехал из страны.

«Однако с ним по-прежнему стоит считаться, у него все еще есть свой слушатель и зритель. Наблюдая за ним в соцсетях, можно понять, что он все еще готов шокировать, эпатажить практически каждый день», — заключил критик.

Кто такой Моргенштерн*, в чем его феномен и какое будущее ждет одного из некогда самых популярных артистов страны, читайте здесь.

*(признан в РФ иностранным агентом)