Слава, миллионы прослушиваний и побег из России: чем известен Моргенштерн*
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Кумир подростков и головная боль их родителей — скандально известный рэпер Моргенштерн* (признан в РФ иностранным агентом) уехал из России осенью 2021 года на пике популярности. Причиной отъезда музыканта из родной страны стали обвинения главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина в торговле наркотиками. Несмотря на вынужденную эмиграцию исполнителю удалось не только «удержаться на плаву» и сохранить свою медийность, но и продолжить активно создавать инфоповоды.
Кто такой Моргенштерн*, в чем его феномен и какое будущее ждет одного из некогда самых популярных артистов страны, читайте в материале сайта «Страсти».
Юность и начало карьеры рэпера
Алишер Моргенштерн* (настоящая фамилия Валеев) появился на свет в Уфе в 1998 году. Будущий артист родился в семье предпринимателя Тагира Валеева, который скончался, когда мальчику было всего 13 лет, и владелицы цветочного бизнеса Марины Валеевой (в девичестве носившей фамилию Моргенштерн, откуда и пошел псевдоним рэпера).
Алишер* учился в одной из гимназий Уфы, после чего поступил в Башкирский государственный педагогический институт. В 2017 году он был отчислен, поэтому спустя год поступил в Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности информатика, откуда вскоре его также отчислили.
Свои первые песни уроженец Уфы начал записывать в 12 лет вместе с товарищем. Позже подрабатывал, играя в переходах на гитаре, а в 2013-м захотел стать видеоблогером и создал собственный YouTube-канал.
Популярность восходящему ютуберу подарил проект «Трек и Клип за 5 минут! [#Изиреп]» на YouTube-канале Моргенштерна*, в рамках которого он объяснял, как воссоздать песни Элджея, Face** (признан в РФ иностранным агентом), Pharaoh и других рэп-звезд. В начале 2018 года его канал уже насчитывал почти 1 млн подписчиков.
Для привлечения внимания исполнитель нередко прибегал к провокациям. Так, в 2018-м Алишер* обратился к подписчикам с вопросом, что ему следует сделать со 100 тысячами рублей — сжечь или потратить деньги на женщин легкого поведения. Пользователи предпочли второй вариант, однако артист все равно сжег деньги на камеру. Видео «завирусилось» и, как впоследствии признавался музыкант, принесло ему немало хайпа.
В октябре того же года рэпер скрыл все видео на своем YouTube-канале и представил свой первый музыкальный альбом «До того, как стал известен», который сумел установить рекорд во «ВКонтакте», собрав 50 тысяч репостов за сутки. Через год исполнитель решил записать альбом за неделю в прямом эфире, и в январе 2020-го ему это удалось — пластинка «Легендарная пыль» стала самым его популярным альбомом на тот момент, собрав 21 миллион прослушиваний во «ВКонтакте» за первые двое суток с момента премьеры.
В ноябре 2020 года рэпер представил трек «Клип за 10 лямов» и клип на него. Музыкальный ролик было снят для крупного российского банка, по словам артиста — за 10 миллионов рублей.
В мае 2021 года Моргенштерн* опубликовал сразу два альбома: Million Dollar: Happiness и Million Dollar: Business. Пластинки стали последними крупными релизами музыканта до его отъезда из России.
Обвинения в пропаганде наркотиков и отъезд из России
В марте 2021 года бывший депутат Госдумы и член Общественной палаты Дмитрий Носов попросил проверить клипы Моргенштерна*. Он посчитал, что текст трека «Розовое вино 2» является пропагандой наркотиков и порнографии среди детей. После него аналогичную просьбу выразила Лига безопасного интернета.
Уже в июне суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей, усмотрев пропаганду наркотиков в его клипах. При этом сам музыкант заявлял, что он «абсолютно невиновен».
23 ноября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил звезду в торговле наркотиками в соцсетях. Спустя сутки артиста вместе с супругой и охранником заметили при посадке на поезд «Москва-Минск» в Смоленске. При этом концертов в Смоленске у Моргенштерназапланировано не было. Через некоторое время, находясь на территории ОАЭ, музыкант выпустил композицию «Домой», в которой признался, что «торгует в соцсетях» только лицом. В начале 2022 года Алишер презентовал сингл и видеоклип «Почему?», в котором можно услышать следующие слова: «Я качусь по миру, со мной два чемодана. В одном моя студийка, в другом цветная бумага». В феврале 2022 артист объявил о своем переезде в Дубай.
В мае 2022 года Министерство юстиции России внесло Моргенштерна* в список иноагентов за «осуществление политической деятельности», на которую он получил финансирование от компании Yoola — партнерской сети YouTube по продвижению блогеров, которая зарегистрирована в Израиле. Адвокаты артиста пытались оспорить его включение в реестр, однако Замоскворецкий суд Москвы признал это решение законным.
Личная жизнь
31 августа 2021 года Моргенштерн* женился на блогерше Диларе Зинатуллиной, с которой состоял в отношениях с 2017 года. Предложение рэпер сделал в июле во время съемок одного из своих клипов.
Меньше чем через год, 8 апреля 2022 года, исполнитель выпустил сингл «Селяви», где намекнул на расставание с супругой. На следующий день Зинатуллина подтвердила в своем микроблоге разрыв с артистом.
Через некоторое время после развода музыкант закрутил новый роман. На этот раз избранницей звезды стала украинская блогерша и вебкам-модель Лиза Василенко. В ноябре 2023-го Алишер рассказал, что разошелся с возлюбленной из-за неготовности к серьезным отношениям, однако через три месяца пара все-таки воссоединилась. В союзе с Василенко рэпер состоит и по сей день.
В чем феномен Моргенштерна — мнение продюсера*
Несмотря на вынужденный отъезд из России, Моргенштерн* вовсе не утратил свою значимость в отечественной музыкальной индустрии, с ним по-прежнему нужно считаться. Такое мнение в разговоре со «Страстями» выразил музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев.
«Моргенштерн* — это артист абсолютно западной модели продвижения. То есть в Америке и Европе принято, что блогер, заработав лояльную активную аудиторию, желательно порядка нескольких миллионов активных пользователей, впоследствии занимается каким-то творчеством с целью всю эту медийность наработанную превратить в большие деньги, рекламные контракты и так далее. Моргенштерн* как-то сразу принял решение, что это будет музыка», — заявил продюсер.
Бабичев отметил, что вся карьера рэпера построена на эпатаже. Он подчеркнул, что во время своего нахождения в России Алишер* регулярно выпускал треки и создавал различные инфоповоды с целью роста популярности.
«Если бы не статус иноагента и отъезд из России, то сейчас бы он занял высшую категорию артистов. Однако с ним по-прежнему стоит считаться, у него все еще есть свой слушатель и зритель. Наблюдая за ним в соцсетях, можно понять, что он все еще готов шокировать, эпатажить практически каждый день», — отметил критик.
Помимо этого, продюсер отреагировал на новость о том, что скандальный артист перечислил 12,5 млн рублей пострадавшим при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» и врачам. По его мнению, подобное поведение Алишера* заслуживает снятия с него статуса иностранного агента.
«За такие шаги статус иноагента нужно снимать. Со мной многие могут не согласиться, но по крайней мере мы знаем, что многие блогеры-иноагенты смогли избавиться от своего статуса, проделав определенные шаги. Моргенштерн* проявил себя как человек с большой буквы», — заключил он.
Внешний вид артиста — мнение психолога
Яркий и бунтарский образ Моргенштерна* неоднократно становился поводом для обсуждений. Множество татуировок, шокирующие выходки и обилие ненормативной лексики в песнях — то, что регулярно заставляло интернет-юзеров заниматься его психо-разбором.
Тем не менее поводов для беспокойства о психическом здоровье музыканта нет. Такое мнение «Страстям» озвучил клинический психолог Станислав Самбурский.
«Анализируя Алишера Моргенштерна*, можно сказать, что его тату являются формой самовыражения. Исполнитель имеет множество разноплановых татуировок, среди них — череп, розы, ананас, бутылка, цепь, замок, лист марихуаны, число 666 и прочие. Татуировки зачастую нужны чтобы рассказать свою историю или выделиться из толпы. Однако, в глазах обывателя масса тату на певце выглядит примерно, как белый халат на фармацевте — униформа, стандарт внешнего вида для выступления. То есть цель показать принадлежность к определенной культуре достигнута», — рассказал специалист.
Самбурский также подчеркнул, что поведение Алишера* на публике является частью шоу и необходимо для удержания внимания.
«Зачастую шок-контент и отвратительное поведение на публике — это продуманная стратегия для повышения узнаваемости артиста. Наверняка, приходя домой, Алишер* снимает маску наглеца, надевает уютные треники и ходит дома с чашкой какао, чтобы восстановиться после эмоционально затратных перфомансов. Вызывающее поведение на публике не обязательно указывает на психические проблемы. В творческой среде — это часть профессии и люди четко разделяют дом и работу», — заключил психолог.
Снимут ли с Моргенштерна статус иноагента — мнение адвоката*
После того, как Алишер* отчитался перед подписчиками о помощи пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле», многие пользователи восприняли его благотворительность как попытку «задобрить» власти России и в очередной раз попробовать снять иноагентский статус. Одновременно с помощью жертвам трагедии в «Крокусе» музыкант вступил в конфликт с российским лейблом Rhymes Music — объявил, что оплатит юридические услуги тех артистов, которые считают себя обманутыми этим лейблом.
В разговоре со «Страстями» адвокат МоргенштернаСергей Жорин заявил, что помощь музыканта пострадавшим при теракте в Подмосковье и обманутым артистам нельзя расценивать как попытку избавиться от иноагентства. Он также выразил сомнения, что подобные действия Алишера могут ускорить процесс его выхода из реестра.
«Поскольку я представляю интересы Алишера* и общаюсь с ним, особенно сейчас, в связи с предстоящими исками, могу сказать, что он занимался благотворительностью всегда, артист делает это не для исключения из реестра иноагентов. Это его душевные порывы, которые не связаны с нахождением в списке иностранных агентов. Я не думаю, что это повлияет как-то (на исключение из реестра — прим. „Страсти“», — заверил защитник.
Что с Моргенштерном сейчас*
В ноябре 2023 года правительство ОАЭ, куда, как известно, релоцировался Алишер*, запретило музыканту проводить концерты в Дубае. Как писал Telegram-канал Mash, рэпер попал в «черный список» из-за статуса иноагента в РФ и нарушения местных запретов и законов. Вскоре после этого Моргенштерн* сообщил о закрытии основанного им во все том же Дубае звукозаписывающего лейбла Bugatti Music.
В январе текущего года музыкант отправился на отдых в Таиланд, однако вернуться в полюбившиеся ОАЭ не удалось: правительство страны закрыло ему въезд после интервью журналистке Ксении Собчак, в котором он рассказал об обходе местных законов. Знаменитость попытался оправдаться, но, не добившись желаемого результата, перебрался на индонезийский остров Бали, откуда по сей день продолжает выпускать новые песни для российской аудитории.
На днях хип-хоп-исполнитель вновь напомнил о себе, опубликовав в соцсетях серию снимков, на которых он позирует сидя на кровати. При этом на опубликованных фото видно, что музыкант предстал перед камерой полностью обнаженным.
Экстравагантный пост в кратчайшие сроки набрал десятки тысяч лайков и упоминания в СМИ, показав, что Моргенштерн* по-прежнему является одним из главных ньюсмейкеров российского шоу-бизнеса. Его непредсказуемость, эпатажность и пафосность привлекают внимание общественности и заставляют постоянно строить догадки о том, что артист преподнесет общественности в следующий раз.
*(признан в РФ иностранным агентом)