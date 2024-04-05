Слава, миллионы прослушиваний и побег из России: чем известен Моргенштерн*

Кумир подростков и головная боль их родителей — скандально известный рэпер Моргенштерн* (признан в РФ иностранным агентом) уехал из России осенью 2021 года на пике популярности. Причиной отъезда музыканта из родной страны стали обвинения главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина в торговле наркотиками. Несмотря на вынужденную эмиграцию исполнителю удалось не только «удержаться на плаву» и сохранить свою медийность, но и продолжить активно создавать инфоповоды.

Кто такой Моргенштерн*, в чем его феномен и какое будущее ждет одного из некогда самых популярных артистов страны, читайте в материале сайта «Страсти».

Юность и начало карьеры рэпера

Алишер Моргенштерн* (настоящая фамилия Валеев) появился на свет в Уфе в 1998 году. Будущий артист родился в семье предпринимателя Тагира Валеева, который скончался, когда мальчику было всего 13 лет, и владелицы цветочного бизнеса Марины Валеевой (в девичестве носившей фамилию Моргенштерн, откуда и пошел псевдоним рэпера).

Алишер* учился в одной из гимназий Уфы, после чего поступил в Башкирский государственный педагогический институт. В 2017 году он был отчислен, поэтому спустя год поступил в Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности информатика, откуда вскоре его также отчислили.

Свои первые песни уроженец Уфы начал записывать в 12 лет вместе с товарищем. Позже подрабатывал, играя в переходах на гитаре, а в 2013-м захотел стать видеоблогером и создал собственный YouTube-канал.

Популярность восходящему ютуберу подарил проект «Трек и Клип за 5 минут! [#Изиреп]» на YouTube-канале Моргенштерна*, в рамках которого он объяснял, как воссоздать песни Элджея, Face** (признан в РФ иностранным агентом), Pharaoh и других рэп-звезд. В начале 2018 года его канал уже насчитывал почти 1 млн подписчиков.

Для привлечения внимания исполнитель нередко прибегал к провокациям. Так, в 2018-м Алишер* обратился к подписчикам с вопросом, что ему следует сделать со 100 тысячами рублей — сжечь или потратить деньги на женщин легкого поведения. Пользователи предпочли второй вариант, однако артист все равно сжег деньги на камеру. Видео «завирусилось» и, как впоследствии признавался музыкант, принесло ему немало хайпа.

В октябре того же года рэпер скрыл все видео на своем YouTube-канале и представил свой первый музыкальный альбом «До того, как стал известен», который сумел установить рекорд во «ВКонтакте», собрав 50 тысяч репостов за сутки. Через год исполнитель решил записать альбом за неделю в прямом эфире, и в январе 2020-го ему это удалось — пластинка «Легендарная пыль» стала самым его популярным альбомом на тот момент, собрав 21 миллион прослушиваний во «ВКонтакте» за первые двое суток с момента премьеры.

В ноябре 2020 года рэпер представил трек «Клип за 10 лямов» и клип на него. Музыкальный ролик было снят для крупного российского банка, по словам артиста — за 10 миллионов рублей.

В мае 2021 года Моргенштерн* опубликовал сразу два альбома: Million Dollar: Happiness и Million Dollar: Business. Пластинки стали последними крупными релизами музыканта до его отъезда из России.

Обвинения в пропаганде наркотиков и отъезд из России

В марте 2021 года бывший депутат Госдумы и член Общественной палаты Дмитрий Носов попросил проверить клипы Моргенштерна*. Он посчитал, что текст трека «Розовое вино 2» является пропагандой наркотиков и порнографии среди детей. После него аналогичную просьбу выразила Лига безопасного интернета.

Уже в июне суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей, усмотрев пропаганду наркотиков в его клипах. При этом сам музыкант заявлял, что он «абсолютно невиновен».

23 ноября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил звезду в торговле наркотиками в соцсетях. Спустя сутки артиста вместе с супругой и охранником заметили при посадке на поезд «Москва-Минск» в Смоленске. При этом концертов в Смоленске у Моргенштерназапланировано не было. Через некоторое время, находясь на территории ОАЭ, музыкант выпустил композицию «Домой», в которой признался, что «торгует в соцсетях» только лицом. В начале 2022 года Алишер презентовал сингл и видеоклип «Почему?», в котором можно услышать следующие слова: «Я качусь по миру, со мной два чемодана. В одном моя студийка, в другом цветная бумага». В феврале 2022 артист объявил о своем переезде в Дубай.

В мае 2022 года Министерство юстиции России внесло Моргенштерна* в список иноагентов за «осуществление политической деятельности», на которую он получил финансирование от компании Yoola — партнерской сети YouTube по продвижению блогеров, которая зарегистрирована в Израиле. Адвокаты артиста пытались оспорить его включение в реестр, однако Замоскворецкий суд Москвы признал это решение законным.