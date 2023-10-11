«Морально не готова»: перенесшая аборт дочь Михаила Турецкого заговорила о новой беременности

Старшая дочь певца Михаила Турецкого верит, что сможет забеременеть даже после 12 ЭКО. Девушка заявила в микроблоге, что не хочет пользоваться услугами суррогатного материнства и надеется сама выносить ребенка.

«Морально я не готова к суррогатной матери. Пока что во мне не угасла вера, что мне смогут сделать перенос, и он будет успешным», – поделилась звездная наследница с подписчиками.

Наталья отметила, что постаралась отпустить ситуацию. Она принимает все, что происходит, и пытается решить проблему с беременностью, будучи спокойной, а не в подавленном состоянии.

«Исхожу из тех данных, которые есть, и принимаю здравые решения», – добавила блогер.

Недавно девушка призналась, что пережила публичную травлю после аборта. В 2021 году она удачно сделала ЭКО, но узнала, что малыш может родиться с синдромом Дауна.

Наталья не была готова растить особенного ребенка и рассказала об этом поклонникам. Однако пользователи Сети не поддержали ее решение. Несмотря на осуждение общественности, дочь Турецкого не жалеет о своем поступке и считает, что сделала правильный выбор.

Напомним, девушка уже воспитывает двоих детей от супруга Дмитрия Гилевича.

Ранее мы писали, что Лариса Гузеева охарактеризовала себя одной пословицей: «Девушка из деревни уехала, а деревня из нее – никуда». Телеведущая не стесняется своего происхождения и никак не реагирует на критику со стороны недоброжелателей.