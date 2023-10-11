«Это про меня»: Лариса Гузеева охарактеризовала себя одной пословицей

Телеведущая Лариса Гузеева в очередной раз пообщалась со своими подписчиками в одной из социальных сетей. На этот раз знаменитость затронула тему происхождения. Оказалось, что из-за деревенских корней над звездой часто подтрунивают, передает Csn-tv.ru.

Злобные комментарии из-за рождения и проживания в деревне не затрагивают ведущую легендарной передачи «Давай поженимся». Гузеева никогда не стеснялась своего происхождения, поэтому безболезненно реагирует на колкие комментарии подписчиков в свой адрес. Ларису по-прежнему восхищает красота малой родины. Также знаменитость предпочитает продукты, выращенные на грядках.

«Меня очень веселит, когда мне пишут: "Девушка из деревни уехала, а деревня из нее — никуда". Это про меня. Мне так всегда смешно. А вы стесняетесь своего происхождения, да?», — поинтересовалась у своих подписчиков Гузеева.

Ведущая Первого канала родилась в поселке Буртинский Беляевского района Оренбургской области. Кроме того, она проживала в селе Нежинка до обретения популярности.

Ранее Гузеева заявила, что больше не может ликовать и радоваться. Из-за сложившейся в мире ситуации телеведущая консолидировалась с народом.