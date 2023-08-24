«Нечего скрывать»: затравленная после аборта дочь Турецкого заговорила о сожалении

Старшая дочь знаменитого певца Михаила Турецкого призналась, что пережила публичную травлю из-за аборта. Несмотря на осуждение со стороны общественности, девушка отметила, что не жалеет о своем решении.

«Если ты уверен в своей честности, правоте и в откровенности перед аудиторией, тебе нечего скрывать. У меня была причина – медицинские показания. Я сделала свой выбор, который не считаю чем-то непристойным, унизительным», – пояснила Наталья Турецкая.

Она подчеркнула, что решение не оставлять ребенка было осознанным. Звездная наследница уверена в себе, и критика посторонних людей никак не повлияла на ее эмоциональное состояние.

В 2021 году девушка смогла забеременеть с помощью ЭКО. Однако через несколько месяцев медики сказали ей, что малыш может родиться с синдромом Дауна. Тогда же блогерша поделилась ситуацией с подписчиками, добавив, что не готова воспитывать особенного ребенка.

В свою очередь, Эвелина Бледанс, родившая сына с синдромом Дауна, попыталась пристыдить Наталью и призывала других женщин не поступать, как она. Однако дочка Турецкого уверена, что все сделала правильно.

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