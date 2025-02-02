«Молюсь на него»: почему Регина Тодоренко считает Топалова хорошим семьянином

Регина Тодоренко считает своего супруга лучшим семьянином.

Телеведущая призналась, что ей очень повезло с мужем Владом Топаловым. По словам Регины, ему удается совмещать работу вместе с семьей и помогать ей в воспитании детей.

Также Тодоренко подчеркнула, что таких мужчин, как Влад, еще не встречала. Певица не стала скрывать, что именно благодаря усилиям Топалова, она может позволить себе иногда не зацикливаться на домашней рутине и проблемах.

«Я прямо молюсь на него, потому что таких отцов я еще никогда в жизни не видела», — поделилась она в беседе с изданием Теленеделя.

Телеведущая сообщила, что Топалов достойно воспитывает сыновей: он рассказывает им, как правильно себя вести, как нужно правильно коммуницировать с людьми.

«Обретя такую невероятную семью, где два малыша-парня, и такой красивый мужчина, как Влад, который учит их всему: как нужно вести себя с женщиной, как ухаживать, заботиться, то, конечно, я чувствую себя принцессой. Хотя иногда принцесса превращается в Золушку», — рассказала Регина.

Ранее мы писали о том, что Влад Топалов рассказал о ссорах с женой при детях.

Также сообщалось, что Регина Тодоренко рассказала о борьбе с болезнью.