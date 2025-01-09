«Не ищу жалости или сочувствия»: Регина Тодоренко рассказала о борьбе с болезнью

34-летняя телеведущая Регина Тодоренко рассказала о борьбе со сколиозом. Знаменитость поделилась честными кадрами в Telegram-канале.

Несколько лет назад Регина публично призналась, что страдает от сколиоза. По словам знаменитости, из-за недуга у нее развились комплексы, а врачи настаивали на невозможности родить самостоятельно. Более того, медики считали, что ей нужна операция. Однако телеведущая решила без хирургического вмешательства исправить «особенности» своей спины. Весь 2024 год она посвятила здоровью и много занималась спортом, и ее труды оправдались. В личном блоге Регина показала кадры, на которых видны изменения: ее спина стала более мышечной, а позвоночник — ровнее.

«Я не ищу жалости или сочувствия. Для меня мой дефект стал стимулом и огромной мотивацией, потому что я хотела всему миру и себе доказать, что я - нормальная. За много лет я стала очень хладнокровна и устойчива к боли. Я все еще верю, что и без операции можно подправить особенности моей спины», — высказалась знаменитость.

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