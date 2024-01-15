«Молодец, что ушел!»: Разин обвинил Леру Кудрявцеву в алкоголизме молодого мужа

Продюсер Андрей Разин отреагировал на новость о разводе телеведущей Леры Кудрявцевой с мужем Горем Макаровым после 10 лет брака. Соответствующий комментарий появился в соцсетях.

Под одной из публикаций в Сети о расставании Кудрявцевой с супругом Разин оставил колкий комментарий.

«С такой не то что запьешь, молодец, что ушел!», — написал продюсер.

Стоит отметить, что Разин и Кудрявцева давно и откровенно конфликтуют. Тем не менее продюсер внимательно следит за жизнью звезды и публично радуется ее неудачам. Продюсер «Ласкового мая» и телеведущая даже судились несколько лет назад, поскольку блондинка устала терпеть постоянные оскорбления от Разина. В итоге знаменитости удалось отсудить у оклеветавшего ее продюсера 300 тысяч рублей.

О расставании Кудрявцевой и Макарова стало известно 12 января. По словам артистки, она ушла от мужа из-за его алкоголизма.

Позднее сообщалось, что Кудрявцева разместила объявление о знакомстве после разрыва с молодым супругом.