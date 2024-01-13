«Обычная баба»: Лера Кудрявцева разместила объявление о знакомстве после разрыва с мужем

Телеведущая Лера Кудрявцева после заявления о расставании с 36-летним мужем, экс-хоккеистом Игорем Макаровым опубликовала объявление о знакомстве, в котором подробно рассказала о себе и своих недостатках.

Так, Лера откровенно призналась, что ей 52 года, трижды была замужем, есть двое детей и кот по кличке Фофа.

«Курю. Не пью. Не жалуюсь», — написала Кудрявцева в своем Telegram-канале.

Она также заверила, что никогда не «тюнинговала» лицо, но отметила, что это только «пока».

«Профессиональный грим делает чудеса. Утром себя в зеркале иногда шугаюсь. Но привыкла», — с юмором указала Лера.

Кроме того, ведущая шоу «Секрет на миллион» напомнила, что несколько лет назад удалила силиконовые импланты из груди, так как один из них потек и угрожал здоровью. Также Кудрявцева сообщила, что много работает, мало спит и может нецензурно послать человека.

«В целом — обычная баба с публичной профессией», —заключила знаменитость.

Ранее мы писали, что Лера Кудрявцева после заявления о расставании с мужем высмеяла певца Филиппа Киркорова, оскандалившегося после «голой» вечеринки блогера Леры Кудрявцевой.