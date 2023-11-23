Молодая жена продюсера Александра Цекало пожаловалась на жизнь в США. Об этом сообщает издание mk.ru.

В 2019 году продюсер женился на художнице Дарине Эрвин. Цекало старше избранницы в два раза, однако разница в возрасте не стала помехой для их отношений. На данный момент супруги проживают в Лос-Анджелесе. Там у них имеется просторный дом на берегу океана. При этом Эрвин заявила, что ей не нравится жизнь в США.

По словам художницы, американцы — консервативный народ. Супруга Александра считает, что ее «грешный образ жизни» сильно выделяется на их фоне. Как выяснилось, соседей раздражают откровенные наряды Эрвин.

«Я устала жить, будто сейчас 1600 год. Могу ли я позволить себе яйца на рынке? Пуритане приходят за моим грешным образом жизни. Хочу современных проблем», — высказалась Дарина.

Ранее мы писали о том, что певица Лолита обратилась за помощью к живущему в США экс-супругу Александру Цекало. Подробности смотрите в этой статье.

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