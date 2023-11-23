42-летний актер Гарик Харламов пожаловался на финансовые трудности после развода. Об этом стало известно из эфира шоу «Кстати».

Гарик Харламов и Лариса Гузеева стали гостями передачи, во время которой они обсудили различные жизненные проблемы. Ведущий шоу спросил у Гарика, смог бы он отвезти жену на Мальдивы, зарабатывая 40 тысяч рублей. К слову, ответ артиста не заставил себя ждать.

«Я бедный после каждого развода. Давайте прекратим эту тему, пожалуйста», — высказался Харламов.

Примечательно, что у Гузеевой было иное мнение по этому поводу. Телеведущая заявила, что Гарик «никогда не был бедным», поскольку «родился с золотой ложкой».

Напомним, что в судьбе Гарика было два брака. На данный момент он состоит в отношениях с актрисой Катериной Ковальчук. Недавно она намекнула на тайную свадьбу с Харламовым. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой 42-летний актер Гарик Харламов рассказал об отношениях с тещами.