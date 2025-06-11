Молодая жена Батырева улетела с 8-месячным сыном после расставания с актером

Молодая жена Антона Батырева улетела с 8-месячным сыном после расставания с актером. Анна Савельева сообщила об отъезде в соцсети.

Весной 2025 года стало известно, что Анна ушла от Антона. Савельева не назвала причин расставания, но уточнила, что актер не готов меняться ради семьи. Сам Батырев не комментирует трудности в браке, зато Анна регулярно делится новостями о себе.

Как стало известно, жена актера улетела с маленьким ребенком в Адлер. Молодая мама переживала, как сын перенесет дорогу, однако все прошло благополучно.

«Первый полет нормальный! Фух», — написала она.

Анна с сыном остановилась в оздоровительном комплексе, где есть собственный пляж.

Ранее психолог Станислав Самбурский объяснил, почему четвертый брак Антона Батырева не привел к счастливому финалу. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Также сообщалось, что Григорий Лепс намекнул на расставание с 19-летней невестой, назвав ее «прошлым».