Молодая жена Батырева улетела с 8-месячным сыном после расставания с актером
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Молодая жена Антона Батырева улетела с 8-месячным сыном после расставания с актером. Анна Савельева сообщила об отъезде в соцсети.
Весной 2025 года стало известно, что Анна ушла от Антона. Савельева не назвала причин расставания, но уточнила, что актер не готов меняться ради семьи. Сам Батырев не комментирует трудности в браке, зато Анна регулярно делится новостями о себе.
Как стало известно, жена актера улетела с маленьким ребенком в Адлер. Молодая мама переживала, как сын перенесет дорогу, однако все прошло благополучно.
«Первый полет нормальный! Фух», — написала она.
Анна с сыном остановилась в оздоровительном комплексе, где есть собственный пляж.
Ранее психолог Станислав Самбурский объяснил, почему четвертый брак Антона Батырева не привел к счастливому финалу. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».
Также сообщалось, что Григорий Лепс намекнул на расставание с 19-летней невестой, назвав ее «прошлым».