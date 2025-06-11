«Все равно, с кем она и чем занимается»: Лепс намекнул на расставание с 19-летней невестой Авророй

Певец Григорий Лепс намекнул на расставание с 19-летней невестой Авророй Кибой. В беседе с журналистами он назвал девушку прошлым и не захотел ее обсуждать. Об этом сообщает Пятый канал.

Еще весной Григорий охотно отвечал на вопросы, связанные с Авророй, и говорил о грядущей свадьбе. А теперь поклонники певца активно обсуждают, что его роман со студенткой подошел к концу. Дело в том, что Лепса стали раздражать темы, связанные с Кибой.

«Мне все равно, с кем она и чем занимается. Это уже не мои проблемы, больше не намерен комментировать прошлое», - заявил Григорий.

Аврора же заявление возлюбленного пока никак не комментировала. Сейчас она находится в Лондоне, где проходит обучение в колледже. Недавно она выставила в Сети фото с Григорием, сделанное на курорте, но позже стало известно, что снимок был архивным.

Напомним, что роман Лепса со студенткой начался год назад. Он вышел в свет с Авророй и представил ее своей невестой. Киба рассказывала, что Григорий был очень настойчив и делал ей предложение несколько раз, пока она не ответила согласием.

Ранее Аврора Киба после конфликта с Киркоровым заявила, что ей не нужен Григорий Лепс.