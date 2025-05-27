Молодая жена 49-летнего Марка Горобца сообщила, что публику ужасает их пара

Молодая жена 49-летнего Марка Горобца заявила, что публику ужасает их пара. Александрина Олексюк поделилась откровением в личном блоге.

Полгода назад режиссер объявил о свадьбе с молодой актрисой, с которой познакомился на съемках «Тура с Иванушками». Марк сделал предложение, когда Александрине было всего 17. А в декабре 2024 года пара сыграла свадьбу. К слову, супруги не раз сталкивались с критикой из-за большой разницы в возрасте. Однако сами знаменитости не обращают внимания на хейт.

Недавно подписчики поинтересовались у актрисы, как общество реагирует на их пару на улице. Избранница Марка лаконично ответила: «Ужасаются и отпрыгивают. Бывает, даже крестятся».

Также она призналась, что в скором времени поступит в театральный институт.

Ранее 49-летний режиссер Марк Горобец публично признался в любви 18-летней жене. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Кристина Асмус спровоцировала разговоры о новом романе на светском мероприятии. Актриса покинула кинопремию с таинственным незнакомцем.