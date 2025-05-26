«Марк же очень любит тебя»: Горобец обратился к жене, которая младше его на 31 год

Молодая жена режиссера Марка Горобца активно демонстрирует в соцсетях личную жизнь, несмотря на большую разницу в возрасте. 18-летняя Александрина Олексюк показала в личном блоге кадры прогулки по Москве с 49-летним мужем.

Начинающая актриса и режиссер публично признались друг другу в любви и поцеловались на камеру.

Александрина похвасталась, что Горобец купил для нее букет розовых цветов, и прямо во время прогулки начала отвечать на вопросы пользователей Сети.

«Как думаешь, я люблю Марка?» — задала мужу вопрос от подписчиков актриса.

«Думаю, что да, Марк же очень любит тебя», — ответил Горобец.

При этом режиссер отказался в двух словах рассказать историю знакомства с юной избранницей. Он отметил, что это длинная история, которая началась на съемках фильма «Тур с Иванушками».

«С тех пор мы не расстаемся», — признался Марк.

Напомним, на момент знакомства Олексюк была еще несовершеннолетней. Режиссер предложил ей выйти за него замуж, через четыре дня после 18-летия.

Марк Горобец уже был женат. Он состоял в браке со Светланой Устиновой, но брак их продлился недолго. После развода он сошелся с Марией Шерстобитовой. В 2017 году ушла из жизни первая жена режиссера, от которой у него осталась дочь Алла. Сейчас девушке 19 лет. Она живет отдельно и много путешествует.

Ранее в Сети отметили внешнее сходство дочери режиссера Аллы и его 18-летней жены.