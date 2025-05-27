Кристина Асмус спровоцировала разговоры о новом романе на светском мероприятии. Об этом сообщает Super.ru.

В Москве состоялась III Премия гильдии кастинг-директоров, которую посетили многие звезды, в том числе и Асмус. Кристина появилась на светском мероприятии впервые после скандала на съемках «Склифа». Для выхода в свет она выбрала черное платье-футляр и длинные перчатки.

По информации источника, актриса была на премии в одиночестве, но после к ней присоединился таинственный спутник. Некоторое время они провели на улице, общаясь с коллегами Асмус, а затем, держась за руки, ушли в неизвестном направлении.

После публикации кадров в Сети начались разговоры о новом романе знаменитости. Напомним, ее предыдущие недолговременные отношения были с продюсером Ильей Бурцом.

Сама Кристина не комментировала изменения в личной жизни.

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