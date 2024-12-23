«Мой муж — волшебник!»: жена Евгения Петросяна похвасталась подарком от него

Татьяна Брухунова заявила, что Евгений Петросян купил ей билет на балет «Щелкунчик». Жена юмориста похвасталась его подарком в соцсети.

Татьяна вместе с семьей находится в Санкт-Петербурге, где супруг исполнил ее давнюю мечту. Брухунова шесть лет не могла попасть на известный балет, однако в этом году Евгений, зная, как она любит театры, подарил ей билет.

«Шесть лет я не могла состыковать свой график в Петербурге и шемякинского «Щелкунчика». Он у меня впервые от того еще более желанный. Сегодня чудо случилось! Мой муж— волшебник», — высказалась знаменитость.

Татьяна добавила, что подарок стал неожиданностью. Она узнала о походе в театр, гуляя по улице с ребенком.

«Наматывая сотый круг по Летнему саду с коляской, позвонил муж и сделал сюрприз. Да какой!» — резюмировала Татьяна.

Ранее старшая дочь Евгения Петросяна заподозрила Татьяну Брухунову в обмане. Подробности читайте в этой новости.

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