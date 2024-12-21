«Отказывается делать ДНК-тест»: старшая дочь Евгения Петросяна заподозрила Татьяну Брухунову в обмане

79-летний юморист Евгений Петросян после женитьбы на молодой помощнице Татьяне Брухуновой потерял связь со старшей дочерью. Викторина не хочет общаться с новой семьей знаменитого отца, а также сомневается в том, что он является биологическим отцом детей 35-летней Брухуновой.

По словам светского обозревателя Светланы Рябковой, Викторина отказалась знакомиться с братом Ваганом и сестрой Матильдой и потребовала предоставить ДНК-тест, подтверждающих их родство с Петросяном.

«Она считает, что дети вовсе не от него. Петросян отказывается делать ДНК, утверждая, что дети — его. Но старшая дочь не считает так. Либо она считает, что, возможно, это было произведено как-то ненатуральным путем, потому что она сомневается, что отец естественным путем в таком возрасте смог зачать детей», — сказала Рябкова в беседе с «Экспресс газетой».

Она также отметила, что Брухуновой достанется практически все наследство юмориста, а дочь останется ни с чем.

Ранее стало известно, что Евгений Петросян намерен лишить московской недвижимости свою 56-летнюю дочь Викторину. Женщина переехала в США, родила там двоих детей. При этом у нее есть цикл передач на телеканале «Культура».