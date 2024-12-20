«Будто только козла пас»: в Сети высмеяли новый образ жениха Ксении Бородиной

Ксения надела на культурное мероприятие в бархатном мини-платье цвета бургунди, украшенном спереди золотыми пуговицами. Дочь звезды выбрала более скромный наряд — черную юбку, блузку, поверх который она надела жакет в тон.

«Балет „Щелкунчик“. Каждый раз, как в первый. Новогодняя традиция», — написала экс-ведущая «Дома-2».

Николай выбрал для выхода в свет более скромный образ — черный свитер и брюки свободного кроя. Пользователи тут же принялись критиковать наряд Николая в Сети. Правда, «досталось» и самой Ксении.

«Николай как будто бы только что козла пас и пришел в театр»; «Наряды перепутали мама с дочкой»; «Почему у Николая вид не соответствует ни театру, ни Ксении? Где классический костюм, хотя бы рубашка?»; «Вечно таскает его за собой», — написали пользователи.

Недавно блогер сделал предложение Ксении. Для телеведущей этот брак станет третьим. Она призналась, что на свадьбе будет более 20 гостей.