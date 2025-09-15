«Мои любимые сосиски с макаронами»: Лолита Милявская отправилась в гастрольный тур после «отмены»

Певица Лолита Милявская отправилась в гастрольный тур и вышла на связь с поклонниками из поезда. Исполнительница хита «На Титанике» призналась, что планирует в дороге только спать и есть.

«Пошла в вагон ресторан, а там мои любимые сосиски с макаронами», - разоткровенничалась Лолита в своем Telegram-канале.

Певица также отметила, что ей повезло с попутчиками. В поезде царит дружелюбная атмосфера.

«Состав очень хороший – все улыбаются, и люди обнимают», - сказала Милявская.

Напомним, Лолита была вынуждена взять перерыв в карьере после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в конце 2023 года. После скандала номера с певицей вырезали из всех новогодних шоу, а ее концерты стали массово отменять по всей России. Сама артистка называла произошедшее «организованной травлей».

В начале сентября сообщалось, что у Лолиты Милявской появился влиятельный поклонник, который помог ей вернуться на сцену после «отмены». Певица неожиданно стала любимицей зумеров вслед за Надеждой Кадышевой и Татьяной Булановой.