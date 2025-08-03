Вслед за Кадышевой и Булановой: Лолита Милявская стала новым трендом у молодежи и подняла ценник на 2 млн

Лолита Милявская внезапно обрела популярность среди молодежи вслед за Надеждой Кадышевой и Татьяной Булановой. Певица уже подняла ценник на выступления сразу на 2 миллиона рублей – до 6 миллионов рублей.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, подростки раскупают билеты на концерты Лолиты, чтобы послушать хиты «На Титанике» и «Раневская».

График выступлений 61-летней Милявской впервые после «отмены» из-за «голой вечеринки» заполнен уже до конца года. Желающим пригласить артистку на корпоратив придется заплатить за 45 минут 6 миллионов рублей, хотя еще совсем недавно она просила 4 миллиона.

Напомним, в 2024 году почти все концерты Лолиты срывали общественники. Ей пришлось отменить гастроли в России. Сейчас артистка вновь готова выступать в разных городах при условии перелетов бизнес-классом, предоставления автомобиля представительского класса Mercedes и номера в пятизвездочном отеле.

Ранее Лолита Милявская призналась, что не тратится «на всякую ерунду», поскольку жила в нищете. Певица отметила, что в отличие от коллег по шоу-бизнесу не стремится за брендами. В качестве примера артистка привела свой автомобиль 2006 года, который она отказывается менять на новый.