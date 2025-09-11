«Он решил купить ей успех»: раскрыта тайна возвращения на сцену Лолиты Милявской

У певицы Лолиты Милявской появился влиятельный поклонник, который помог ей вернуться на сцену после «отмены» из-за скандальной «голой вечеринки».

Как сообщает Telegram-канал «Свита короля», исполнительница хита «На Титанике» привлекла внимание очень богатого человека, который вложил деньги в грамотную раскрутку артистки. При этом Лолита категорически отказывается от ухаживаний поклонника, который не сдается и продолжает попытки завоевать 61-летнюю звезду.

«Она живая, искренняя, немного хамоватая, а он уже устал от девушек, заглядывающих в рот ради очередного подарка, хочет экзотики, праздника, равную себе по духу», - сказал неназванный источник канала.

По словам собеседника, Милявская считает, что «слишком стара» для нового романа и дорогие подарки не принимает. Кроме того, она узнала, что мужчина женат.

«Отказ для него - вызов. Поэтому он решил купить ей успех, купить ее сердце успехом. И у него, кажется, что-то получается, билеты на ее концерты разлетаются», - заверил источник канала.

Напомним, исполнительница хита «Пошлю его на небо» была вынуждена взять перерыв в карьере после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в конце 2023 года. После скандала номера с Лолитой вырезали из всех новогодних шоу, а ее концерты стали массово отменять по всей России. Сама артистка называла произошедшее «организованной травлей».

Ранее сообщалось, что Лолита Милявская неожиданно стала любимицей зумеров вслед за Надеждой Кадышевой и Татьяной Булановой. График выступлений артистки впервые после «отмены» заполнен до конца года. Желающим пригласить артистку на корпоратив придется заплатить за 45 минут 6 миллионов рублей, хотя еще совсем недавно она просила 4 миллиона.