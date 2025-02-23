«Мой горький опыт»: экс-возлюбленная Тимати о сложностях в воспитании их сына

Экс-возлюбленная Тимати высказалась о сложностях в воспитании сына.

Анастасия Решетова сообщила, что столкнулась с некоторыми проблемами в общении с наследником из-за собственного опыта.

Девушка не стала скрывать, что раньше у нее были проблемы в коммуникации с собственными родителями. По словам Анастасии, именно из-за этого горького опыта ей нелегко воспитывать общего с Тимати сына.

Девушка не стала скрывать, что она немного не уверена в себе из-за детского опыта, поэтому она пытается вложить это чувство в наследника. Девушка всегда поддерживает Ратмира и дает ему различные советы, к которым он прислушивается.

«С рождением сына я поняла, что должна ему помочь воспитать уверенность в себе. Мой горький опыт, скромные знания детской психологии и просто-напросто любовь к своему ребенку помогают мне в этом. Одно из правил, которого я придерживаюсь: поддерживай, направляя. Конечно, часто приходится сдерживаться, чтобы не критиковать сына. В эмоциях хочется сказать жестко. Но стоит немного остановиться, выдохнуть... и вот ты уже мыслишь, как взрослый человек», — поделилась Анастасия.

Ранее мы писали о том, что мать Тимати объяснила, почему 10-летняя внучка не будет певицей.

Также сообщалось, что Алсу заявила, что ее не задевают новые нападки со стороны Решетовой.