«И без нее хватает»: мать Тимати объяснила, почему 10-летняя внучка не будет певицей

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова похвасталась новым увлечением внучки Алисы, которую родила модель Алена Шишкова. 10-летняя девочка занялась вокалом.

При этом, по мнению бабушки, карьера певицы дочери Тимати не светит.

«Не переживайте, Алиса не будет певицей, таких «певиц» и без нее хватает», — в шутку заявила Симона.

Она пояснила, что девочка таким образом занимается общим развитием и актерской импровизацией.

«А все, что человек делает с удовольствием и юмором, приносит пользу!» — заключила Юнусова.

Ранее Симона Юнусова опровергла появившиеся в Сети слухи о тайной свадьбе Тимати и модели Валентины Ивановой. Она заверила, что ее сын еще не узаконил отношения с новой избранницей.

Также сообщалось, что Тимати исполнил мечту своих детей, посетив Диснейленд во Франции. В Париж рэпер прилетел не только с наследниками, но и с Валентиной Ивановной и Симоной Юнусовой.