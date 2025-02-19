Алсу заявила, что ее не задевают новые нападки со стороны Решетовой. Об этом она рассказала в «ШБ-шоу».

В конце января Анастасия Решетова в очередной раз припомнила давние обиды Алсу, пошутив на своем дне рождения, что ее, вероятно, перепутали с какой-то певицей, когда пригласили на сцену.

Алсу рассказала, что уже давно не обращает внимания на подобные реплики.

«Ты пытаешься меня спровоцировать на скандальчик. Не получится! Мне было все равно. Если кто-то пытается пиариться на моем имени, на какой-то ситуации, это их право. Меня это никак не задевает, не волнует», — заявила она.

Певица добавила, что в браке у нее было мало времени для творчества, однако когда дети подросли, она с головой окунулась в работу.

«В браке у меня были какие-то ограничения. Я соскучилась по профессии, да и дети подросли, уже не требуют такого внимания с моей стороны. У меня появилось больше времени заняться своей карьерой, наверстать упущенное. Поэтому я наслаждаюсь этим», — объяснила она.

Ранее мы писали о том, что Алсу оправилась после развода и стала налаживать личную жизнь.