«Мой герой»: Оксана Фандера отреагировала на пулевое ранение Янковского

Оксана Фандера высказалась о финале «Слова пацана» с участием сына Ивана Янковского. Об этом сообщает издание The Voice.

В конце декабря состоялся финал нашумевшего проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте». Главную роль в сериале сыграл Иван Янковский. Оксана Фандера эмоционально высказалась об игре сына.

По словам знаменитости, она тронута игрой Ивана. Актриса отметила, что она не обладает талантом Янковского. «Да, мы похожи, но я, как ты, не умею. Спасибо тебе, что плачу. Ты мой герой», — обратилась Оксана к сыну.

Напомним, что в восьмой серии героя Ивана преследуют сотрудники правоохранительных органов. В результате столкновения он получает пулевое ранение.

Ранее актер Иван Янковский эмоционально обратился к зрителям после финала «Слово пацана». Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что режиссер Жора Крыжовников намекнул на второй сезон сериала «Слово пацана».