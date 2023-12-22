«Спасибо, что смотрели»: Янковский эмоционально обратился к зрителям сериала «Слово пацана»

21 декабря вышла финальная серия сериала о подростковых группировках Казани в 80-х «Слово пацана. Кровь на асфальте». Актер Иван Янковский, сыгравший в картине главную мужскую роль, эмоционально обратился к зрителям и опубликовал кадр со съемочной площадки.

Янковский поблагодарил фанатов сериала в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Шагаем вместе с Зимой в прекрасное светлое будущее. Спасибо всем, это было ахренительное путешествие. Спасибо, что смотрели, спорили, плакали и осуждали», — написал он.

Зрители картины отметили, что в сериале сохранилась недосказанность и не совсем понятно, как же все-таки решится судьба главных героев кино.

Напомним, финальная серия нашумевшего проекта стала доступна на онлайн-платформе 21 декабря в 7:00. Известно, что восьмой эпизод был переснят из-за того, что его выложили в Сеть раньше времени. Также создатели сериала уточнили, что хотели сделать финал более зрелищным.