«Мой аккаунт взломан»: Ханна пожаловалась на мошенников, собиравших деньги от ее имени

Ханна пожаловалась на мошенников, собиравших деньги от ее имени.

Певица вышла на свезь в Международный женский день с грустными новостями: ее личный блог взломали аферисты, которые опубликовали поздравительную публикацию с просьбой отправить на счет денежную сумму ради участия в беспроигрышном розыгрыше.

Также мошенники выложили несколько видеороликов в социальной сети артистки с рекламой розыгрыша.

«Желаю быть женственными и очаровательными. В честь такого праздника подготовила для вас подарок. Я решила порадовать дорогую для меня аудиторию и запустить собственную раздачу. Я вам обещаю, что разочарованных не будет и повезет абсолютно каждому, потому что вы это заслуживаете» — написали аферисты в блоге Ханны.

Однако артистка сразу же вышла на связь с просьбой не отправлять никуда деньги, так как ее личный блоге взломали и она уже разбирается с этой проблемой. Кроме того, Ханна попросила подписчиков быть внимательными и не верить в подобные вещи, так как она сама никогда бы не попросила ни у кого денег.

«Ребята! Мой аккаунт взломан. Пожалуйста, не ведитесь на это! Пожалуйста, не видитесь на эту ерунду. Я всегда говорила, говорю и буду говорить, я никогда со своих подписчиков деньги ни на что не прошу. Ни в каких конкурсах никогда нет условия, что вы должны за что-то заплатить. Это очень важно и я очень прошу быть бдительными. Ребят, включите голову и будьте осторожными, я вас очень прошу», — сообщила артистка в Telegram-канале «Life с Ханной».

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