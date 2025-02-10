«Мы стараемся»: певица Ханна рассказала о секрете крепкого брака

Известная российская певица Ханна раскрыла секрет крепкого брака. Ее слова приводит Пятый канал.

Как призналась артистка, она и ее близкие стараются уделять друг другу максимум внимания и заботы. Она также уточнила, что за годы совместной жизни у них появились определенные правила.

«Мы стараемся. У нас есть определенные классные правила, семейные. Мы стараемся максимально жить каждый день в любви, стараться каждый день радовать друг друга. Чтобы хотя бы немножко, где-то чуть-чуть делать друг другу приятно», — высказалась знаменитость.

Кроме того, исполнительница рассказала, что недавно, возвращаясь из поездки, она нашла дома цветы. Супруг находился в другом городе, однако все равно заказал букет для певицы.

«Очень важно общение. Вообще в любых отношениях: в рабочих, в любовных, в семейных. Вместо того, чтобы что-то предъявлять и говорить о том, что ты не уделяешь мне внимание, почему ты не даришь мне цветы. Лучше сказать, что было бы классно», — добавила она.

Напомним, Ханна замужем за продюсером Павлом Курьяновым, их знакомство состоялось в 2010 году в Турции, где гендиректор лейбла Black Star находился на отдыхе, а будущая артистка принимала участие в конкурсе Miss Kemer International.

Влюбленные узаконили свои отношения в 2015 году, в браке у них родились две дочери: пара растит шестилетнюю Адриану и годовалую Камиллу.

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